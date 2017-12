Daverend applaus en erehaag op afscheid van model Ivana Smit

In congrescentrum Het Forum in het Nederlandse Roermond hebben enkele honderden mensen zaterdag afscheid genomen van Ivana Smit. Het Peerse model kwam op 7 december om het leven in Kuala Lumpur (Maleisië), waar ze in verdachte omstandigheden van een flatgebouw viel.

Haar liefde voor haar familie, grootouders, vrienden, maar ook voor de camera stond centraal in de uitvaart. Daarin wisselden getuigenissen van familie en vrienden af met tientallen foto’s. Beelden van Ivana als kind, maar ook als model. Haar telkens weerkerende glimlach vormde daarbij een rode draad. En omdat Ivana gesteld was op haar roem en aandacht, werd de viering afgesloten met een daverend applaus en een erehaag.

De familie van Ivana had gisteren nog laten weten dat iedereen welkom was op haar uitvaart. “Ze stond graag in het middelpunt van de belangstelling. Dat willen we haar nog één keer geven”, klonk het. Vader Marcel liet weten zo’n 400 gasten te verwachten en dat aantal werd vlotjes gehaald volgens 1Limburg.

Het mysterie rond de dood van het Belgisch-Nederlandse model blijft echter onopgehelderd. De familie van Ivana is er nog steeds van overtuigd dat de jonge vrouw vermoord werd, maar gisteren werd nog maar pas bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie het onderzoek nu in handen zal nemen. Zij gaan nu in eerste instantie de autopsierapporten van zowel de Maleisische autoriteiten als de Nederlandse wetsdokter bestuderen, daarna pas wordt beslist of er verdere stappen ondernomen zullen worden.

LEES OOK. Mysterie nog groter: “Letsel van Belgisch model past niet bij haar dodelijke val”