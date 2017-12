Oostende maakt einde aan de verbanning van Franck Berrier: “Hij kan ons nog veel diensten bewijzen”

Franck Berrier wordt vanaf 1 januari 2018 opnieuw opgenomen in de A-kern van KV Oostende, zo maakte de Kustploeg op zaterdag bekend. De Franse middenvelder gaat meteen ook mee met de selectie op winterstage naar Spanje. Het was afscheidnemend voorzitter Marc Coucke die het initiatief nam om Berrier op te vissen.

Eind oktober dit jaar werd Franck Berrier door de KVO-directie naar de B-kern verwezen. Het Oostendse nummer 10 had tijdens de sportief moeilijke periode zijn zinnen gezet op een transfer naar Thailand en probeerde op een vrij directe manier zijn overgang te forceren.

“Franck is én blijft een uitstekende speler, die ons nog veel diensten kan bewijzen. Zijn verwijzing naar de B-kern heeft lang genoeg geduurd. Bovendien heeft hij zich de voorbije twee maanden bijzonder correct en professioneel opgesteld”, aldus voorzitter Marc Coucke. “De eindejaarsperiode is een tijd van bezinning en verzoening en daarom nam ik telefonisch contact op met Franck. Ik wou weten hoe hij terugkijkt op de voorbije twee maanden. Het is een bijzonder hartelijk en correct gesprek geworden.”

Ook Franck Berrier is gelukkig dat de situatie is bijgelegd. “De ploeg heeft het tijdens mijn afwezigheid best wel goed gedaan en daar ben ik ook blij om. Het is nu aan mij om te tonen dat ik opnieuw met volle zin een rol van betekenis kan spelen voor KV Oostende. Samen met de rest van de groep moeten we nu nog zo hoog mogelijk mikken. Er blijven nog voldoende wedstrijden om er een mooi seizoenseinde van te maken.”