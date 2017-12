Ramkraak op telefoonwinkel in Ninove vlak bij politiekantoor

Ninove -

In het Oost-Vlaamse Ninove zijn ramkrakers in de nacht van vrijdag op zaterdag in de vitrine van een telefoonwinkel gereden met een wagen met gestolen nummerplaten. Dat meldt de afdeling Dendermonde van het parket Oost-Vlaanderen. Ze gingen aan de haal met 10.000 euro aan iPads en Phones.