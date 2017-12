Hazard en Mignolet gespaard voor drukke week, Lukaku start wel

Het kerstvoetbal is in volle gang in de Premier League. Chelsea, Liverpool, Huddersfield en Watford spelen allemaal en dat zou in principe betekenen dat ook nu weer een heel pakketje Belgen in actie zou komen. Niets is echter minder waar. Opvallend: Eden Hazard, sterkhouder bij Chelsea, is één van de landgenoten die op de bank zit.

Hazard start niet in de confrontatie met Stoke City, de nummer dertien in het klassement. “Om hem te sparen voor de belangrijke wedstrijd tegen Arsenal van komende woensdag”, luidt het bij de Blues. Of zouden de geruchten over een transfer naar Real Madridde oorzaak zijn? Het lijkt er overigens niet op dat Chelsea onze landgenoot erg hard mist, want na amper twintig minuten gaf het scorebord al 3-0 aan dankzij goals van Rüdiger, Drinkwater en Pedro. Bij Chelsea staat Thibaut Courtois wel zoals gewoonlijk in het doel, terwijl ook Michy Batshuayi op de bank zit.

Ook bij Liverpool is er een verrassende wending in de opstelling, want onze landgenoot Simon Mignolet verdedigt het doel van de Reds vandaag niet. Loris Karius krijgt voor de wedstrijd tegen Leicester het vertrouwen van coach Jürgen Klopp. Andere bekende Premier League-Belgen spelen wel: Romelu Lukaku start zoals verwacht bij Manchester United, Laurent Depoitre (Huddersfield) en Steven Defour (Burnley) kijken elkaar in de ogen, ook Christian Kabasele (Watford) en halve Belg Anthony Knockaert (Brighton & Hove Albion) kwamen bij hun respectievelijke clubs aan de aftrap.