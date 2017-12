Al-Jazira aast opnieuw op Oostende-aanvoerder Siani

“Time to move forward, a new challenge, I still have a dream.” De tweet die Sébastien Siani vrijdag verstuurde, loog er niet om. De aanvoerder van KV Oostende hoopt ook deze transferperiode op een nieuwe club en mogelijk worden de gebeden van de Kameroener verhoord. Al-Jazira Club, dat vorig seizoen kampioen speelde in de Verenigde Arabische Emiraten, is geïnteresseerd.