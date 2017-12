‘Slechtste ploeg van Europa’ wint na negentien pogingen eindelijk eerste wedstrijd

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar bij het Italiaanse Benevento valt na 18 competitiewedstrijden eindelijk wat te vieren. De club won zaterdag voor het eerst dit seizoen: in eigen huis werd het 1-0 tegen Chievo Verona. Massimo Coda scoorde in de 64ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Benevento werd twee seizoenen geleden kampioen in de Serie C (Italiaanse derde klasse) en kon vorig seizoen via play-offs tegen Carpi FC het allerlaatste promotieticket naar de Serie A bemachtigen. De kleine ploeg begon het seizoen met 14 nederlagen op rij en scoorde op de vijftiende speeldag op ongelooflijke wijze haar eerste punt. Keeper Alberto Brignoli scoorde toen in de 95ste minuut de 2-2 tegen AC Milan. Na drie nieuwe nederlagen komt er nu, op de slotspeeldag van de heenronde, dus ook een eerste zege bij. Het is tevens de allereerste zege ooit van de club in de Serie A.

Benevento was tot nu de enige club uit de Europese topcompetities die nog geen zege had geboekt. Degradatie vermijden wordt een zware opgave, want de club telt amper vier punten en dus is het gat op nummer zeventien SPAL niet min: dat bedraagt maar liefst 11 punten. Crotone heeft evenveel punten maar staat achttiende door een slechter doelsaldo, Hellas Verona is voorlaatste met 13 punten.

Foto: EPA-EFE

Benevento is de club van ex-Anderlechtspeler Samuel Armenteros. Hij kwam niet van de bank in de partij tegen Chievo Verona, bij de bezoekers bleef onze landgenoot Samuel Bastien (eveneens ex-Anderlecht) ook 90 minuten op de bank.

Officieel zijn (en waren) de Italianen niet de slechtste club uit Europa. Twee ploegen uit dwergstaten doen het immers nog slechter: SS Murata (San Marino) heeft na 11 competitiewedstrijden nog geen punten gescoord, maar verloor de laatste weken wel al meermaals met het kleinste verschil. Dat kan van Penya Encarnada niet gezegd worden: die club pakte in 12 wedstrijden in de Andorrese competitie ook nog geen enkel punt, maar laat zich wel opvallen met indrukwekkende cijfers. Ter illustratie: Penya Encarnada scoorde in die 12 wedstrijden 3 keer, incasseerde 82 tegendoelpunten en liet zelfs een nederlaag van 18-0 optekenen tegen Sant Julià, de nummer vier uit de competitie. Enkele weken later werd ook met 12-1 verloren tegen Lusitanos.