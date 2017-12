Op sneeuwpret verlustigde vakantiegangers urenlang in file richting Franse Alpen

Wie het eindejaar wilde vieren in een van de skigebieden in de Franse Alpen en vandaag nog vertrok, heeft mogelijk uren in de file gestaan. Hevige sneeuwval in de regio heeft ervoor gezorgd dat het verkeer heel wat vertraging opliep. Klein pluspuntje: eenmaal aangekomen is er aan sneeuw geen gebrek.

Het is traditioneel een van de drukkere weekends voor het verkeer van een naar de wintersportgebieden in de Franse Alpen. Nu het door de hevige sneeuwval bijna onmogelijk geworden was om zonder sneeuwkettingen te rijden, begonnen de files dan ook snel aan te dikken.

Afgelopen nacht en vanochtend is er tussen de 20 en 30 centimeter sneeuw gevallen in de Franse Alpen, met uitschieters tot 50 centimeter in de hoger gelegen gebieden. Daardoor slibde het verkeer tussen Albertville en Moûtiers en tussen Moûtiers en de Italiaanse grens zowat dicht.

Wintersporters op weg naar de Alpen melden via sociale media urenlang te doen over slechts tientallen kilometers. Ook zijn er foto’s van zwaar besneeuwde wegen.

Volgens de Verkeersinformatiedienst is de file richting Val Thorens op de N90 gegroeid tot 33 kilometer. Het verkeer wordt alleen nog gedoseerd doorgelaten. Daarnaast sluiten de autoriteiten geregeld de weg af om pijlen af te steken om gecontroleerd lawines uit te lokken.

Ook tussen Oostenrijk en Duitsland zou het moeizaam rijden zijn, al was het daar vooral te wijten aan de drukte.

OPROEP. Stond jij vast in de sneeuw op weg naar je skivakantie? Laat het ons weten.