Chelsea kan het ook zonder Hazard en geeft Stoke City een stevige rammeling

De geruchtenmolen rond een mogelijke transfer van Eden Hazard naar Real Madrid draait op volle toeren. Toeval of niet, maar net dan gunde trainer Antonio Conte zijn sterspeler rust. Hazard kwam niet van de bak tegen Stoke City. Dat was ook niet nodig, want The Blues wonnen makkelijk met 5-0.

Eden Hazard mocht voor de verandering plaatsnemen op de bank, naast maatje Michy Batshuayi. Thibaut Courtois mocht wel starten en stond tussen de palen. Ook zonder draaischijf Hazard trok de Engelse landskampioen fel van leer tegen Stoke, dat in de beginfase overlopen werd. Na amper negen minuten had Chelsea zijn schaapjes al op het droge. Rudiger kopte na vier minuten een vrije trap van Willian staalhard tegen de touwen, niet veel later haalde Drinkwater zijn beste afstandsschot boven. Met een heerlijke knal liet hij doelman Butland een tweede keer kansloos.

Foto: EPA-EFE

De storm ging niet meteen liggen, halfweg de eerste helft mochten de boeken helemaal toe. Pedro maakte er 3-0 van, de match was al gespeeld. Stoke kon van geen hout pijlen maken en onderging de partij.

The Potters kwamen wel met goede moed uit de kleedkamer en na vijf minuten in de tweede helft kreeg Courtois zowaar werk. Berahino was sneller dan Cahill en zocht de verste hoek, maar Courtois ging snel plat en hield de nul op het bord. Het bleek een korte opflakkering van de bezoekers, Chelsea controleerde ook de tweede helft. Op het uur liet Morata een grote kans op 4-0 onbenut. De Spanjaard plukte de bal enig mooi uit de lucht en haalde verschroeiend uit, maar zijn knal was te centraal gericht.

Foto: Action Images via Reuters

Het bleek slechts uitstel van executie, want de kelk moest nog tot op de bodem leeg voor Stoke. Cameron tikte Willian aan in de zestien, de bal ging op de stip en de Braziliaan zette de elfmeter zelf om. In de absolute slotfase legde Zappacosta de eindstand vast. Chelsea blijft door de zege derde in de stand, Stoke zakt naar de veertiende plaats.

