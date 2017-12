600 mensen nemen afscheid van de glimlach van Ivana

Met een afwisseling van tientallen foto’s en ontroerende getuigenissen is in Roermond afscheid genomen van Ivana Smit (19). Het Peerse model liet op 7 december in onduidelijke omstandigheden het leven, na een val van een balkon twintig verdiepingen hoog in Kuala Lumpur (Maleisië). Rode draad doorheen de uitvaart was de glimlach en de liefde van Ivana. De liefde voor haar grootouders, bij wie ze opgroeide, haar familie, haar vrienden, en haar liefde voor de camera. Een uitvaart die eindigde met een daverend applaus en een erehaag, “omdat Ivana erg genoot van haar roem en bekendheid.”