Zo reageert Bart De Wever op heisa over Theo Francken

N-VA-voorzitter Bart De Wever maakt zich vrolijk over de vraag of Theo Francken wel kan aanblijven als staatssecretaris voor Asiel en Migratie na de Soedan-rel. Met een foto van een lachende dromedaris.

“Ik heb hier eens gevraagd of Theo kan aanblijven”, schreef Bart De Wever bij de foto die hij vanuit Marrakech postte. En in de commentaren onder dat beeld schrijft hij: “en de karavaan trok verder.” Een verwijzing naar de uitdrukking ‘honden blaffen, de karavaan trekt verder’ oftwel: ‘we trekken ons van de kritiek niets aan’.

Als schot voor de boeg van CD&V kan dat tellen. Partijvoorzitter Wouter Beke had de vergelijking gemaakt met zijn partijgenoten Yves Leterme en Jo Vandeurzen, die tijdens het Fortisschandaal opstapten toen hun reputatie een ferme deuk kreeg. Ook al bleken ze achteraf onschuldig.

“Als politicus is je geloofwaardigheid je belangrijkste goed. Als die wordt aangetast moet je daar als politicus conclusies aan verbinden.” Beke zelf reageerde zaterdag met een gif van ex-first lady Michelle Obama. “When they go low, we go high.”

Mijn voornemen voor 2018. pic.twitter.com/WQsjHdNR3t — Wouter Beke (@wbeke) 30 december 2017

Zijn partijgenoot Youssef Kobo schoot wel terug met enkele beestige kiekjes. “Ze vragen mij hier wat de beste manier is om lastige vragen over corruptie te vermijden: wenen tijdens een persconferentie of met dieren op de foto gaan.”

Ze vragen mij hier of dat je kan aanblijven als staatssecretaris als je op 1 jaar 5x wordt teruggefloten door de premier pic.twitter.com/yA9MyPaQiX — Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) 30 december 2017

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten liet daarop ook van zich horen op Facebook. “De trots is niet blind voor eigen gebreken, maar de hoogmoed is dat wel”, klonk het raadselachtig.

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo reageert op zijn beurt op het online gekibbel via Twitter. “Een doorsnee vereniging wordt met meer sérieux bestuurd. Ik ben pro sociale media maar niet om regeringscrisis te beslechten.”