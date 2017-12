Zulte Waregem in beroep tegen schorsing Olayinka en Walsh

Brussel - Zulte Waregem gaat niet akkoord met de schorsingen die Peter Olayinka en Sandy Walsh opgelegd werden door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Jeroen De Volder, communicatieverantwoordelijke van Essevee, bevestigde dat Zulte Waregem beroep zal aantekenen tegen beide vonnissen.

Olayinka gaf tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi (0-4) uiting aan zijn frustraties met een drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra, nadat hij in de fase daarvoor geen strafschop had gekregen. Scheidsrechter Alexandre Boucaut stuurde hem met rood van het veld. Daarvoor kreeg de Nigeriaanse aanvaller vier speeldagen schorsing en een boete van 1.600 euro van de Geschillencommissie. Ook het Bondsparket had aanvankelijk die strafmaat voorgesteld.

Essevee moest de partij van dinsdagavond met negen veldspelers volmaken. Eerder werd ook Sandy Walsh rechtstreeks uitgesloten, nadat hij aan de noodrem had getrokken. Dat kwam de vleugelverdediger op één speeldag schorsing te staan, waardoor hij net als Olayinka de degradatietopper in en tegen Mechelen (20/01/2018) zou missen.

Malinwa zal in die belangrijke thuiswedstrijd na de winterstop niet kunnen rekenen op goudhaantje Hassane Bandé en aanvoerder Seth De Witte. De Geschillencommissie legde hen vrijdag respectievelijk één en twee speeldagen effectieve schorsing op. KV Mechelen gaat niet in beroep, zo bevestigde clubsecretaris Herman Stijlemans. De Witte mist ook de verplaatsing naar STVV (23/01).