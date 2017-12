Bejaarde man overleden door CO-intoxicatie in Glabbeek

Glabbeek -

In het Vlaams-Brabantse Glabbeek is zaterdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen door een CO-intoxicatie. Twee andere personen werden voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de brandweer van Tienen. De juiste oorzaak van de CO-intoxicatie is nog niet duidelijk. Het Leuvense parket heeft een onderzoek ingesteld.