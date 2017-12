Niemand in Europa scoorde meer in 2017, maar Harry Kane is absoluut geen grootverdiener in Engeland

Harry Kane is hot. De aanvaller van Tottenham Hotspur kroonde zich de voorbije twee seizoen telkens tot topschutter in de Premier League en leidt dit seizoen alweer de dans, met 18 stuks. Bovendien kroonde hij zich tot topschutter van Europa met 56 goals en verbrak hij het Premier League-record van Alan Shearer. Kane scoorde 39 competitiegoals in het afgelopen kalenderjaar, drie meer dan Shearer in 1995. Een speler van wereldklasse dus, maar dat weerspiegelt zich (nog) niet in zijn loonstrookje.

Van een loon van 110.000 pond per week dromen de meeste mensen, maar in de hedendaagse voetbaltermen is dat geen toploon. Het is nochtans wat Harry Kane - één van de beste aanvallers ter wereld - verdient bij Tottenham.

In de Premier League alleen al verdienen maar liefst 34 spelers meer dan Kane. Daarbij zitten enkele verrassende namen. Zo bekleedt Yaya Touré, tegenwoordig invaller bij Manchester City, een slordige 220.000 pond per week. Ook spelers als Virgil Van Dijk (de nieuwste aanwinst van Liverpool), Joe Hart (door Man City uitgeleend aan West Ham), Daniel Sturridge (Liverpool), Luke Shaw, Phil Jones, Chris Smalling (alle drie Man United) en Javier Hernandez (West Ham) verdienen gevoelig meer dan Kane. Die wordt zelfs de loef afgestoken door Christian Benteke, die bij Crystal Palace wekelijks 120.000 pond op zijn rekening mag bijschrijven. De absolute grootverdiener in Engeland is Paul Pogba. Met een weekloon van 290.000 pond troeft hij ploegmaat Romelu Lukaku af (250.000 pond).

Kane en Dele, het gouden duo van de Spurs. Foto: AFP

Dat Kane in verhouding zo weinig verdient, heeft alles te maken met de filosofie van Tottenham-voorzitter Daniel Levy. Die hanteert een loonplafond bij de Spurs, waar Kane samen met ploegmaat Hugo Lloris aanzit. Dat loonplafond is één van de redenen dat de contractverlenging van Toby Alderweireld aansleept. Die wil gevoelig meer gaan verdienen dan 110.000 pond per week, maar stuit voorlopig op een njet van het bestuur.

Maar voor Kane lijkt Tottenham wél een uitzondering te willen maken. The Sun en Daily Mail meldden onlangs dat de Noord-Londense club het plafond gaat doorbreken om zijn sterkhouder langer aan zich te binden. Het wil daarmee geïnteresseerde clubs afhouden, want onder meer Real Madrid zou op Kane azen.