Keert voormalige Braziliaanse ster terug in het voetbal? “Fans en familie wachten op comeback”

Adriano made his comeback to the Maracanã after years, last night. Here is how the crowd and how Zico welcomed him. Wonderful scenes. pic.twitter.com/DZAyy1U9vz

Herinnert u zich Adriano Leite Ribeiro, kortweg Adriano, nog? De Braziliaan was één van de grote sterren van het Internazionale dat tussen 2006 en 2010 vijf seizoenen op rij kampioen werd in de Italiaanse Serie A en ook de Champions League won. Na omzwervingen bij AS Roma, verscheidende clubs uit zijn thuisland en het Amerikaanse Miami United wil De Keizer nu een echte comeback maken in het voetbal.

“Hij is de beste waarmee ik ooit in een team heb gespeeld.” Als Zlatan Ibrahimovic zo over je praat, dan moet je wel een wereldspeler zijn. Adriano was in het vorige decennium een absolute ster en blonk vooral uit tijdens zijn passages bij Parma (2002-2004) en Inter (2004-2009). Na 2009 ging het bergafwaarts met De Keizer: bij zijn thuisclub Flamengo, AS Roma, Corinthians, nogmaals Flamengo, Atlético Paranaense en Miami United zou zijn carrière in het slijk geraken. Deze week leek Adriano alvast aardig in vorm tijdens een wedstrijd voor het goede doel, de Game of the Stars. Adriano werd in het Maracañastadion in Rio de Janeiro bijzonder warm ontvangen door het publiek. Hij kreeg bij het betreden van het veld een knuffel van Zico, een andere voormalige ster. Adriano bedankte de aanwezigen door te scoren, een assist te geven en nog twee keer het doelhout te treffen.

“De Keizer is terug”, weerklonk in de tribunes van het immense stadion. Adriano zelf kondigde na de wedstrijd aan dat hij openstaat voor een comeback in het voetbal. “Alles op zijn tijd. Op dit moment probeer ik mezelf in vorm te krijgen. Ik word minder zwaar en het helpt echt dat ik fysiek in de weer kan zijn. Alles gaat goed nu. Niet alleen fans, maar ook mijn familieleden willen een comeback.”

”Volgen geruchten zou zijn ex-club Flamengo, waar hij al drie keer speelde, wel oren hebben naar een terugkeer van de 51-voudige Braziliaanse international. “Flamengo is zijn thuis. Hij is hier geboren, heeft hier hoogtepunten beleefd en is een idool voor de fans”, aldus voormalig Flamengo-speler Juan. “Het zou voor ons allemaal een plezier zijn om hem opnieuw te verwelkomen. De vraag is of Adriano en het bestuur tot een overeenkomst kunnen komen. Indien dat lukt, zullen we hem met open armen ontvangen.”