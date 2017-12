Jonge Senegalees via Club Brugge naar KV Mechelen?

Club Brugge hoopt snel zijn eerste wintertransfer af te ronden. Blauw-zwart staat dicht bij de komst van de 18-jarige Krépin Diatta. De jonge Senegalees, die doorgaans als tweede spits acteert, zou overkomen van het Noorse Sarpsborg. Club Brugge wil hem wel meteen uitlenen aan een andere eersteklasser, want met Vossen, Diaby, Wesley en Dennis heeft het al vier aanvallers voor twee plaatsjes. KV Mechelen, dat naarstig op zoek is naar vers aanvallend bloed, is geïnteresseerd.

Competitieleider Club Brugge volgt Diatta al een tijdje. Het zat in de zomer al met hem rond tafel, maar tot een transfer kwam het toen niet. Het voorbije seizoen - in Noorwegen is dat ten einde - was Diatta goed voor acht doelpunten en acht assists in 27 officiële duels. Bij de Senegalese U20 maakte hij tot dusver zeven doelpunten in 19 interlands. Bij KV Mechelen zou hij nog wat extra ervaring kunnen opdoen.

Malinwa toont overigens ook interesse in Laurens De Bock. De verdediger mag vertrekken bij Club Brugge. Het wou ook German Mera, maar Ivan Leko wil de Colombiaanse verdediger voorlopig niet laten gaan.