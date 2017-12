Pakkende beelden: Karen Damen vervult ultieme droom van Esten (8) die aan ongeneeslijke ziekte lijdt

De achtjarige Esten lijdt aan de zeldzame en ongeneeslijke stofwisselingsziekte X-ALD. Hoewel de jongen uit Leuven loodzware behandelingen ondergaat, is hij nooit gestopt met dromen. Karen Damen zet al langer haar schouders onder Esten vzw, een vzw die geld inzamelt voor kinderen én ouders in dezelfde situatie, maar nu helpt ze ook om de ultieme droom van Esten waar te maken: beroemd worden.

Binnenkort verschijnt het gloednieuwe programma ‘Karen Maakt Een Plaat’ op televisiezender VIER. Daarin volgen we zangeres Karen Damen op de voet tijdens het maken van haar eerste soloplaat. Maar dat is niet het enige waar de voormalige K3-ster zich mee bezig houdt: zo brengt ze ook een bezoekje aan Esten, en daar zien we in onderstaande video al een preview van. Beelden die niemand onberoerd laten.

“Zijn grote droom is om beroemd te worden, dus wij gaan er eens voor zorgen dat hij op televisie komt,” klinkt het.

Karen kende het gezin al van voor Esten ziek was, en Esten zelf is een van haar grootste fans. Vlak voor hij deze zomer zijn stamceltransplantatie kreeg, ging Karen nog bij hem op bezoek. “Evelien en ik woonden ooit naast elkaar”, zegt Damen. “Ze vertelde me over Esten, en dat hij zo’n fan was. Ik wou hem een plezier doen, en daar kort even binnenspringen. Maar ik ben er uiteindelijk uren gebleven en heb een fantastische dag gehad. Esten is een geweldige jongen. Hij heeft mijn hart echt gestolen. Sinds mijn bezoek sturen we elkaar bijna dagelijks berichtjes.”