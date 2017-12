‘Plofklas’ woord van het jaar in Nederland

‘Plofklas’, een overvolle klas met meer dan dertig leerlingen, is door het Genootschap Onze Taal, een vereniging van taalliefhebbers, in Nederland uitgeroepen tot woord van het jaar. Dit maakte de Nederlandse actrice Romana Vrede namens het taalgenootschap zaterdagavond bekend in de NTR-uitzending De Avond van Taal.