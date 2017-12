Dybala loodst Juventus voorbij voorlaatste met eerste goals in zes weken

Hij heeft een hele poos in het sukkelstraatje gezeten, maar tegen Hellas Verona is Paulo Dybala weer opgestaan. Juventus kwam tegen de voorlaatste van de Serie A al vroeg op voorsprong via Blaise Matuidi, tot ex-Juvespeler Martin Caceres op het uur de bordjes gelijk hing. Dybala stelde met twee goals in vijf minuten orde op zaken voor de Oude Dame. Opvallend: Dybala had niet meer gescoord sinds 19 november, toen met 3-2 werd verloren bij Sampdoria. In de laatste drie competitiewedstrijden startte de Argentijn niet meer in de basis, vorige week tegen AS Roma kwam hij zelfs niet van de bank. Juventus gaat het nieuwe jaar in met één punt achterstand op het Napoli van Dries Mertens.