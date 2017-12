Overstromingen mogelijk op kletsnat oudejaar

Het belooft een kletsnatte jaarwissel te worden dit jaar. Plaatselijk kan er vandaag zelfs tot meer dan 25 liter water per vierkante meter vallen, en dat kan de waterlopen uit hun oevers doen treden.

Het kan dat we enkele niet-kritieke overstromingen krijgen langs onze waterlopen”, zegt Rafael Huylebroeck van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Dat betekent dat weiden en velden onder water kunnen lopen. We blijven de situatie verder opvolgen.”

Onder meer in Maldegem en in Etikhove was gisteravond al het alarmpeil bereikt op respectievelijk de Ede en de Molenbeek. Ook op de bevaarbare waterlopen kunnen de drempels vandaag overschreden worden door het regenweer.

U kan de waterstanden raadplegen op www.waterinfo.be