Dr. Phil slikt een bittere pil: talkshowpresentator onder vuur

Phil McGraw (67), de bekendste therapeut van de Amerikaanse televisie die iedereen kent als Dr. Phil, ontkent dat hij verslaafde gasten van zijn talkshow drank en drugs heeft bezorgd. Afkickklinieken zouden zich ook in zijn programma hebben gekocht om zo positieve reclame te krijgen.

Het is geen prettig eindejaar voor Dr. Phil, bekend van zijn gelijknamige talkshow. Vorige week dook een man op die beweerde dat hij alcohol en drugs kreeg toen hij in het programma kwam getuigen over zijn alcoholverslaving. Todd Herzog, die in 2007 een variant op Expeditie Robinson had gewonnen, zegt dat hij nuchter was toen hij in 2013 aankwam in de studio, maar dat hij in zijn kleedkamer een fles wodka vond. Toen hij die had leeggedronken, kreeg hij van een medewerker een kalmeringsmiddel. In het kielzog van dat verhaal getuigden ook anderen dat hun gezondheid door medewerkers van de talkshow op het spel werd gezet. Eén gast zou na een uitzending geprobeerd hebben uit het leven te stappen.

Dr. Phil ligt in de VS ook om andere redenen onder vuur. De documentaire The Business of Recovery over de enorme winstmarges van afkickklinieken leert dat die klinieken hun marges nog meer zien stijgen wanneer ze vermeld worden in de talkshow van Phil McGraw. De therapeut zou een koehandel op poten hebben gezet met die afkickklinieken waarvan hij de reputatie ook rooskleuriger voorstelt dan in realiteit.

“Klinkklare onzin”

De makers van de talkshow Dr. Phil doen de beweringen af als larie en apekool. “Het programma bezorgt zijn gasten geen drugs of alcohol. Elke bewering van het tegendeel is klinkklare onzin. Zestien jaar lang heeft deze show de kijkers geïnformeerd met pakkende getuigenissen van mensen die vechten tegen een alcohol- of drugsverslaving. Jammer genoeg halen verslaafden vaak vooral uit naar de mensen die het hardst hun best doen om hen uit hun vicieuze cirkel te halen. Misleiding, oneerlijkheid en ontkenning zijn symptomen van verslavingen. Ze maken families kapot. Dit zal het programma er niet van weerhouden zich te blijven engageren om het publiek te informeren over de groeiende epidemie van verslavingen.”