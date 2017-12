Tinne Oltmans knipoogt na ‘Steracteur Sterartiest’ met zak friet naar Gers Pardoel

Tinne Oltmans (25), bekend van de Studio 100-reeks Ghost Rockers, heeft met een knipoog gereageerd op de woorden van het Nederlandse jurylid Gers Pardoel in de finale van Steracteur Sterartiest. Pardoel zei in die finale dat het bij Oltmans soms aan “de saus” ontbrak; als in de saus die maakt dat een gerecht of in dit geval een liedje helemaal klopt. Collega-juryleden Ingeborg en Kristel Verbeke fronsten de wenkbrauwen bij “de saus” van Pardoel, maar Tinne Oltmans kan er na haar verloren finale tegen Michiel De Meyer wel om lachen. Zij zette een foto op Instagram met een zak frieten met de woorden “iets met friet en saus”.