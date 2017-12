Jean-Marie Pfaff trekt stekker uit zijn fonds

Jean-Marie Pfaff (64) heeft zijn vzw Jean-Marie Pfaff Fonds ontbonden. Met dat fonds probeerde hij sociaal zwakkeren een duwtje in de rug te geven. In een reactie aan De Tijd zegt de voormalige doelman van de Rode Duivels dat de tijd ontbreekt om zich nog actief met het fonds bezig te houden. Jean-Marie zorgt voor zijn vrouw Carmen (61), die aan osteoporose lijdt. Ook de kleinkinderen eisen aandacht op. “Als ze me voor het goede doel vragen bij een voetbalmatch of een opening, blijf ik dat wel doen.”