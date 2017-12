Antwerp wil oude bekende terughalen naar België

Keert Imoh Ezekiel terug naar België? Antwerp is alvast een serieuze kandidaat om de Nigeriaanse spits in te lijven. De nog altijd maar 24-jarige Ezekiel is een vrije speler nadat hij onlangs zijn contract bij het Turkse Konyaspor liet ontbinden na dertien optredens zonder doelpunt.

Ook bij Standard wordt zijn naam genoemd, maar de interesse van Antwerp is een stuk concreter. Al kan het financiële plaatje nog roet in het eten strooien. Ezekiel had de laatste jaren een hoog loon en het is nog afwachten of Antwerp aan zijn eisen kan of wil voldoen.

Ezekiel speelde tussen 2012 en 2014 voor Standard, dat hem voor acht miljoen euro verkocht aan het Qatarese Al-Jazira. Nadien keerde hij nog twee keer op huurbasis terug naar België, eerst bij Standard, later bij Anderlecht.