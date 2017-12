Massale protesten in Iran: politie schiet twee demonstranten dood

Voor de derde dag op rij gingen er zaterdag mensen in verschillende Iraanse steden de straat op om te protesteren tegen het regime van president Hassan Rohani. In het westen van het land vielen daarbij twee doden. De politie zou de demonstranten hebben neergeschoten.

Het is al maanden onrustig in Iran, maar de afgelopen dagen zagen een groot aantal protestacties in het land. De demonstranten zijn het niet eens met prijsstijgingen in het land en hekelen de vermeende corruptie binnen de regering. Donderdag en vrijdag waren er al de nodige protestacties, die zaterdag een vervolg kregen in zeker negen andere steden, onder meer in de hoofdstad Teheran.

Bij de acties ging het er soms gewelddadig aan toe. Demonstranten, die de Iraanse regering vergeleken met de Taliban, bekogelden de massaal uitgerukte politie met stenen. Ook werden er vuilnisbakken in brand gestoken en bushokken gesloopt.

In de stad Dorud, in het westen van Iran, vielen twee doden. Volgens onbevestigde bronnen zou de politie de demonstranten hebben gedood. Op video’s die op sociale media werden geplaatst, zijn twee mannen te zien die roerloos en onder het bloed op twee bedden liggen. Volgens degene die het filmpje opneemt, werd het tweetal doodgeschoten door de politie.

“Vijandige groeperingen”

“Er vond zaterdagavond een illegale manifestatie plaats. Een aantal mensen is de straat opgetrokken en jammer genoeg zijn twee mensen gedood tijdens confrontaties”, verklaarde vicegouverneur Habibollah Khojastehpour. Hij beschuldigde “vijandige groeperingen en buitenlandse inlichtingendiensten” ervan achter de acties te zitten.

Volgens een boodschap van de Revolutionaire Garde hadden “personen die gewapend waren met jacht- en oorlogswapens” zich onder de manifestanten gemengd en zijn die “blind op de mensen en tegen de prefectuur beginnen schieten”. Nogal wat inwoners van de provincie bezitten traditioneel dergelijke wapens.

“Ons doel was vreedzaam een einde te maken aan de betogingen, maar door de aanwezigheid van bepaalde personen en groepen, heeft dit incident plaatsgevonden en zijn twee mensen gedood”, aldus nog Khojastehpour.

Toegang tot sociale media teruggeschroefd

Naar aanleiding van de drie dagen vol betogingen is zondagnamiddag de toegang tot berichtendiensten Telegram en Instagram op smartphones opnieuw beperkt in he land. Dat hebben verschillende Iraanse persagentschappen gemeld.

De autoriteiten beschuldigen “contrarevolutionaire” groeperingen uit het buitenland ervan de sociale netwerk te gebruiken, in het bijzonder Telegram, om mensen ertoe aan te sporen de straat op te trekken en gebruik te maken van molotovcocktails en vuurwapens.