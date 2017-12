2017 was veiligste vliegjaar ooit

Het voorbije jaar hebben er wereldwijd negen dodelijke vliegtuigongelukken plaatsgevonden in de commerciële luchtvaart. Daarbij kwamen in totaal 67 mensen om het leven: 32 mensen uit de betrokken toestellen en 35 mensen op de grond. Dat maakt van 2017 het veiligste vliegjaar ooit, zowel inzake aantal ongevallen als inzake dodelijke slachtoffers, zo meldt het in Nederland gevestigde Aviation Safety Network (ASN) zondag.

Dat er dit jaar zo weinig doden vielen, komt omdat de ongelukken gebeurden met cargotoestellen (5) of met kleinere passagiersvliegtuigen (4). Het dodelijkste incident was er op 16 januari, toen een Boeing 747-cargovliegtuig crashte in Kirgizië. Vier inzittenden kwamen om, net als 35 mensen op de grond. Dan volgt de crash op 15 november van een Cessna-vliegtuig in Tanzania, waarbij de 11 inzittenden om het leven kwamen.

Er vonden intussen al meer dan een jaar lang (398 dagen) helemaal geen dodelijke ongelukken meer plaats met grotere toestellen in de burgerluchtvaart.

Het laatste was op 28 november 2016, toen een chartervliegtuig van de Boliviaanse maatschappij LaMia in de bergen in de buurt van de Colombiaanse stad Medellin neerstortte door brandstoftekort. Bij de crash kwamen 71 mensen om het leven, onder wie 19 leden van de Braziliaanse voetbalploeg AF Chapecoense.

In 2016 waren er in totaal zestien fatale ongelukken, waarbij ruim 300 doden vielen.

Het aantal doden bij ongelukken in de burgerluchtvaart daalt al twintig jaar gestaag. Er wordt nu zo veel en veilig gevlogen dat er in de statistieken slechts één persoon door een vliegtuigongeluk om het leven komt bij elke 9,2 miljoen vluchten.

De statistieken hebben betrekking op de commerciële luchtvaart. De 122 doden die in juni vielen toen een vliegtuig in de Indische Oceaan stortte, zijn niet meegeteld omdat het om een Chinees transporttoestel van de luchtmacht van Myanmar ging.