Blunder van formaat of slimme hack? Nike verklapt monstertransfer van FC Barcelona

De transfermarkt gaat pas officieel open op 1 januari, maar het ziet er naar uit dat dé transfer van deze winter al een feit is. Op de officiële website van sportmerk Nike, tevens kledijsponsor van FC Barcelona, stond zaterdagavond laat plots een wel erg vreemd bericht: “Philippe Coutinho is klaar om Camp Nou in vuur en vlam te zetten”, met de mogelijkheid om nu al een gepersonaliseerd truitje te laten drukken… Een blunder van formaat, of hebben hackers op de valreep voor de stunt van het jaar gezorgd?

Philippe Coutinho is tot nader order nog steeds speler van Liverpool, maar wordt wel al een halfjaar het hof gemaakt door FC Barcelona. Toen Neymar vertrok naar PSG leek de transfer van Coutinho een formaliteit, maar Liverpool hield het been stijf en wilde zijn smaakmaker deze zomer niet laten vertrekken...

… althans, nog niet. Dat Barcelona in de winter opnieuw zou aankloppen aan Merseyside, stond in de sterren geschreven. Sportmerk Nike, kledijsponsor van Barcelona gooide alvast, één dag voor het openen van de transfermarkt, olie op het vuur door truitjes van Coutinho aan te bieden. Blunder of hack? Dat valt nog af te wachten. Feit is wel dat het bericht niet enkel in het Engels of Spaans op de site stond, maar in meerdere talen, zelfs het Nederlands. De pagina in kwestie is intussen offline gehaald. Aftellen naar de opening van de transfermarkt om te weten welk truitje de Braziliaanse spelmaker straks draagt.