Brand op bekend schip aan Antwerpse Kattendijkdok

Antwerpen - In een bekend schip aan de Kattendijkdok is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Het achterste deel van de boot brandde helemaal uit. Er vielen geen gewonden. De vier bewoners konden zichzelf redden.

Het vuur brak uit in het compartiment achteraan het schip, wellicht in een atelier - onder het helikopterdek - waar onder meer herstellingen worden uitgevoerd. Dat gedeelte brandde helemaal uit, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde en dat het schip kapseisde.

De brandweerlieden hebben ook een hondje gered dat zich aan boord bevond. Vier mensen die op de woonboot lagen te slapen, zouden zichzelf in veiligheid hebben gebracht.

Het vaartuig ligt aan het Kattendijkdok aan de voet van het Havenhuis, ter hoogte van de Madrasstraat die de afgelopen nacht een tijdlang gedeeltelijk afgesloten was. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling.

Foto: bfm

Bekend expeditieschip

Het gaat om het bekende schip Commandant Fourcault - naar de gezagvoerder van het Belgisch opleidingsschip Comte de Smet de Naeyer, dat in 1906 verging - dat in 1968 gebouwd op de Chantier Naval de Rupelmonde. Het schip werd eerst gebruikt als loodstender en opleidingsschip voor de Zeevaartschool waarna het van 1992 tot 2000 lag te verkommeren in Oostende.

Foto: bfm

In 2000 werd het schip openbaar verkocht aan een Nederlandse particulier die het schip gebruikt voor onder andere duikexpedities en bergingsoperaties. Het schip werd uitgerust met een landingsplatform voor een helikopter en een decompressiekamer.

Foto: bfm