Slechts een gewonde bij hevige brand in flatgebouw door “heldhaftig” optreden brandweer

Britse brandweermannen waren zaterdag de hele nacht in de weer om een hevige brand te bestrijden in Manchester. De vuurhaard woedde op verschillende verdiepingen in een flatgebouw en de vlammen verspreidden zich snel via de houten balkons. Een 23-jarige bewoner kon door het heldhaftig optreden van de brandweer worden gered en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens de hulpdiensten vielen er geen andere gewonden en er kwam niemand om het leven.

“De brand heeft zich over meerdere verdiepingen verspreid, maar we hebben alles onder controle”, tweette de brandweer van Manchester zaterdagavond rond 18 uur, nadat er al twee uur was geprobeerd de vlammen te blussen. “Brandweermannen, samen met de collega’s van de politie en de ambulancediensten, hebben ongelooflijk goed gewerkt tijdens dit moeilijke incident.”

De bewoners van het flatgebouw in Manchester verklaarden dat ze al snel doorhadden dat er iets mis was, toen ze hun buren hoorden roepen en er op de deuren werd gebonkt. Ze verlieten snel het gebouw - sommigen in pyjama en op pantoffels - en zagen hoe verschillende brandweerwagens in allerijl arriveerden. “Er klopte iemand op de deur, maar ik dacht dat het de postbode was, dus ik deed eerst niet open”, aldus Megan Baxter die op de tweede verdieping woont. “Enkele minuten later hoorde ik mensen roepen op de gang en plots bonkte mijn buurman op mijn voordeur.”

De geschrokken vrouw probeerde snel nog haar hamster mee te pakken, vooraleer de deur uit te rennen: “Ik kwam beneden en keek naar boven. Overal was zwarte rook en het geluid van sirenes. Het was enorm stresserend en ik voelde me vreselijk omdat ik mijn hamster had achtergelaten omdat ze niet wilde meewerken.” De wijk waar het flatgebouw staat, werd grotendeels afgesloten terwijl de brandweermannen hun best deden om de vlammen te bestrijden.

Tijdelijke woningen

Getuigen applaudisseerden en juichten de brandweermannen toe tijdens hun “heldhaftige” werk, en zagen hoe ze de brand onder controle kregen. “De menige juichte toen ze het nog brandende gebouw doorzochten met zaklantaarns”, aldus een buurtbewoner. “Het was redelijk beangstigend.” De hulpdiensten konden de vlammen uiteindelijk doven en ontdekten dat de negende verdieping volledig verwoest was. Ook de achtste, tiende en elfde verdieping werden beschadigd tijdens het incident, en enkele bewoners zullen de komende weken in een tijdelijke woning worden ondergebracht.

Het is voorlopig nog onbekend hoe de brand kon ontstaan, maar even dook het spookbeeld van de brand in Londen op 14 juni weer op. Toen legde een verschrikkelijke brand de Grenfell Tower in de as, en 71 mensen kwamen om het leven “in de ergste brand in Groot-Brittannië sinds de Tweede Wereldoorlog”. In Manchester liep het gelukkig beter af: de persoon die naar het ziekenhuis werd gebracht, raakte niet ernstig gewond en volgens de eerste berichten vielen er ook geen andere slachtoffers.