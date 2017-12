Bijna alle vuurwerkshows aan de kust afgelast. Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt gaan wel door

Oostende - Het traditionele vuurwerk bij de overgang van oud naar nieuw wordt in verschillende steden afgelast omwille van het gure weer. Er worden vanavond felle rukwinden verwacht waardoor het niet veilig is om het vuurwerk te laten doorgaan.

Het KMI voorspelt vanavond een vrij krachtige tot plaatselijk krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 70 km/h, tijdens de felste buien mogelijk meer. Aan zee wordt de wind krachtig met rukwinden tot 90 km/h, waardoor de stad Oostende beslist heeft het geplande vuurwerk af te gelasten. Als alternatief zal er om 24u00 een extra lichtshow georganiseerd worden onder de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Iedereen is dan ook welkom om onder de tunnel samen te komen om het nieuwe jaar in te luiden.

“We kunnen de veiligheid van de bezoekers niet garanderen”, zegt commissaris Carlo Smits van de politie van Oostende. “Er worden rukwinden van 75 km/uur voorspeld. Bovendien wordt voor vanavond hoog water verwacht, waardoor er op het strand weinig beschikbare ruimte zal zijn.”

Ook in Brugge heeft het stadsbestuur samen met de brandweer besloten om het jaarlijkse vuurwerk voor de jaarwisseling af te gelasten, zegt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) aan Het Nieuwsblad. Er wordt voor vanavond zwaar onweer voorspeld.

Door het slechte weersvoorspellingen gaan ook de jaarlijkse Sylvestervuurwerken in Middelkerke en deelgemeente Westende niet door. Dat heeft het Middelkerkse gemeentebestuur na overleg met de veiligheidsdiensten beslist. Het verbiedt ook het afschieten van privévuurwerk.

In Gent kan het vuurwerk wel doorgaan. Verantwoordelijke schepen Annelies Storms (SP.A) heeft deze voormiddag overleg gepleegd met de brandweer en voorlopig is er geen reden om het vuurwerk niet te laten doorgaan.

Voor inwoners van Mechelen ziet het er minder goed uit. Omstreeks 18.00 uur is daar beslist dat het vuurwerk niet doorgaat. “De rest van de festiviteiten gaan zeker door”, zei burgemeester Somers eerder nog.

Ook in Brussel wordt de situatie goed opgevolgd, laat organisatrice Marina Bresciani weten aan onze redactie. Het vuurwerk zal er naar alle waarschijnlijkheid zoals gepland plaatsvinden. Ook de Politie Brussel Hoofdstad Elsene heeft intussen laten weten dat de activiteiten gewoon doorgaan. Vanaf 22u30 wordt er aan het Atomium met dans en muziek afgeteld naar middernacht, gevolgd door een 17 minuten durend vuurwerkspektakel.

Voor de stad Antwerpen was het lang onduidelijk, maar werd in de namiddag beslist dat het vuurwerk wel degelijk doorgaat. “Maar bij windstoten schieten we de zwaarste vuurpijlen niet af”, klinkt het daar.

In Hasselt gaat de festiviteiten en het vuurwerk gewoon door zoals gepland. Inwoners van Lommel en Houthalen-Helchteren moeten mogelijk naar Hasselt afzakken want daar is het vuurwerk wel afgelast.

Verschillende brandweerzones hebben intussen opgeroepen om ook thuis geen vuurwerk af te schieten.

Code geel

Het KMI had eerder al een code geel afgekondigd voor de nacht van zondag op maandag. “We geven een gele waarschuwing voor rukwinden die een bepaalde waarde overschrijden”, stelt het instituut. “Zulke wind en rukwinden hebben als effect dat het erg moeilijk wordt om met een geopende paraplu over straat te stappen, dat de grote takken van de bomen helemaal in beweging komen, er kleinere bomen kunnen omwaaien en er lichte schade kan worden aangebracht aan woningen door bijvoorbeeld verschoven dakpannen en/of beschadigde schoorstenen.”

