“Ben je niet gewoon arrogant?” Waarna Zlatan Ibrahimovic reageert zoals enkel hij dat kan...

Zlatan Ibrahimovic zit nooit verlegen om een opmerkelijke uitspraak. In een interview met ex-voetballer Olivier Dacourt doet Ibrahimovic zijn beklag over de relatie met de Zweedse media. Die is al lang troebel, iets wat de aanvaller van Manchester United hoog zit. “Is het niet omdat ze jou arrogant vinden?” stelt Dacourt zich de vraag. “Dat maakt niet uit, ik ben de beste”, is Ibra duidelijk.

“Wat doen de Zweedse media? Ze verdedigen me nooit en vallen me steeds aan, tot op vandaag. Ze kunnen niet aanvaarden dat ik Ibrahimovic ben”, klinkt het bij de Zweed. “Ik ben waarschijnlijk de beste Zweedse speler ooit. Wat ik gedaan heb voor het Zweedse voetbal, heeft nog nooit iemand me voorgedaan. Ik heb elf keer de Gouden Bal in Zweden gewonnen, daarvoor stond het record op twee”, aldus een verongelijkte Ibrahimovic.

“Misschien vinden ze jou gewoon te arrogant?” repliceert Dacourt. “Dat maakt niet uit, ik ben de beste die er is. Je moet trots zijn op wat je hebt”, is Ibra duidelijk...

Voor de Franse betaalzender Canal+ ging ex-middenvelder Olivier Dacourt, die zijn carrière afsloot bij Standard, op de koffie met illustere voetballers als Zlatan Ibrahimovic en Thierry Henry. Op Twitter werd een kleine teaser gelost voor het interview met Ibrahimovic dat op 7 januari wordt uitgezonden.