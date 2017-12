Zo voelt je huisdier zich veilig tijdens vuurwerk

Op oudejaarsavond wordt vaak vuurwerk afgestoken. Voor mensen mooi om naar te kijken, maar voor huisdieren een ware hel. De knallen klinken oorverdovend voor hen en de lichtflitsen doen hen schrikken. Met deze tips kunt u ervoor zorgen dat uw huisdier zich veiliger voelt tijdens het vuurwerk.

Vuurwerk heeft voornamelijk een negatieve invloed op honden, maar ook paarden en zelfs katten kunnen hevig reageren. Ondanks het feit dat geen enkel dier exact hetzelfde reageert, kunnen diereneigenaars enkele maatregelen nemen:

“In het beste geval blijft het baasje thuis en probeert hij het dier af te leiden van de lichtflitsen en harde knallen”, klinkt het bij dierenartsenpraktijk Van Dessel uit Antwerpen. “Ga zeker niet wandelen wanneer er veel vuurwerk wordt afgestoken. De kans bestaat dat je dier in paniek de straat op loopt. Maak dus best een paar uur voor middernacht een mooie wandeling met je hond.”

Veilige plaats

Blijf je als baasje niet thuis op oudejaarsavond? “Dan laat je je huisdier best binnen, op een veilige en vertrouwde plaats. Bij dieren die alleen buiten blijven bestaat de kans dat ze zullen proberen uit te breken uit angst. En dat kan rampzalige gevolgen hebben.”

Voor sommige honden is het beter dat er zo weinig mogelijk prikkels aanwezig zijn in huis. Voor andere is het goed om het licht aan te laten en een beetje muziek op te zetten. “Het is dus heel belangrijk om je huisdier goed te kennen en om te weten wat bij jouw dier het best werkt”, aldus dierenartsenpraktijk Van Dessel.

Gewenning

In samenspraak met de dierenarts kan er ook gekozen worden voor medicatie. “Er zijn verscheidene medicijnen op de markt die de angsten onderdrukken, maar vaak moet de behandeling al enige tijd voor de eindejaarsfeesten gestart worden. Er zijn daarnaast ook natuurlijke producten die hulp kunnen bieden.”

Sommige mensen laten hun huisdier zelfs gewennen door vuurwerkgeluiden te laten afspelen op de computer.

LEES OOK. Nieuwjaarsvuurwerk Oostende afgelast door slechte weer, andere steden houden overleg