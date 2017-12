Politie doodt twee mannen buiten kerk in Kinshasa

Buiten een kerk in Matete, een wijk in de Congolese hoofdstad Kinshasa, hebben de veiligheidsdiensten twee mannen doodgeschoten. Dat meldt Ida Sawyer, directeur Centraal-Afrika bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, op Twitter. “De veiligheidsdiensten drijven vreedzame betogers, die willen dat president Joseph Kabila aftreedt, uiteen”, aldus Sawyer. “In heel de hoofdstad is de politie massaal ontplooid en zijn wegversperringen opgeworpen.”

Nog in Kinshasa, maar in het centrum, werden twaalf jongens van een koor opgepakt toen ze de kerk verlieten. Ze liepen aan het hoofd van een andere optocht tegen Kabila. Dat meldt AFP.

De machtige katholieke Kerk had voor zondag opgeroepen vreedzaam op straat te komen tegen het regime. Oppositie en middenveld hadden zich bij die oproep aangesloten. Op oudejaar 2016 bemiddelde de Kerk een akkoord tussen regime en oppositie dat Kabila nog tot eind 2017 de tijd gaf om verkiezingen te organiseren, maar dat Sylvesterakkoord werd dus niet gerespecteerd. Dat maakt Kabila voor zijn tegenstanders een illegitieme president vanaf 1 januari 2018.

In aanloop naar de protesten van zondag had Sylvano Kasongo, hoofd van de politie in Kinshasa, gezegd dat iedereen die op straat zou komen “de politie op zijn of haar weg zal vinden”. Sinds zaterdagavond is sms’en en mobiel internet onmogelijk gemaakt, op vraag van het regime.