Moeder gewond bij ongeval in Wervik, baby bleef ongedeerd

Wervik - Zondagmorgen gebeurde iets voor 12 uur een zwaar ongeval op de afrit Wervik langs de A19 richting Ieper. Een vrouw verloor er de controle over het stuur van haar wagen. Ze belandde met haar wagen achter de afsluiting van de afrit.

De brandweer moest ter plaatse komen om de vrouw en een baby in een maxi-cosi uit de wagen te bevrijden. De vrouw werd met verwondingen weggebracht naar het ziekenhuis. Ze is buiten levensgevaar. Met de baby is alles in orde.

Door het ongeval was de afrit een tijdlang afgesloten waardoor bestuurders die de autosnelweg wilden afrijden verder de A19 moesten volgen. Nadat het autowrak werd weggetakeld werd de afrit terug opengesteld.