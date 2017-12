Man rijdt jachthond dood, jager (17) opent vuur

In het Franse Pleucadeuc (in Bretagne) heeft een 17-jarige jongen een wagen beschoten, nadat de automobilist de hond van de jager had doodgereden. Het voertuig werd beschadigd, de bestuurder raakte niet gewond.

Op kerstavond reed de bestuurder van de wagen op een landweg in het Franse dorpje toen plots een hond uit de bossen kwam gerend. De automobilist zag geen mogelijkheid om het dier te ontwijken en reed het aan, zo vertelt de schoonvader van de man aan Sud-Ouest. De anderhalf jaar oude hond overleefde de klap niet.

Het baasje, een 17-jarige jongen die aan het jagen was, kwam vlak erna uit het bos en liep naar zijn trouwe viervoeter. De automobilist wilde daarop zijn wagen aan de kant zetten om te vertellen wat er gebeurd was. Maar toen de man in de achteruitkijkspiegel keek, schrok hij zich een hoedje: hij zag hoe de woedende tiener zijn geweer aan het laden was en het wapen op de wagen richtte.

De automobilist ging er meteen vandoor, maar wist niet op tijd buiten het bereik van de jager te geraken. De tiener loste een schot, waardoor de achterruit van de auto verbrijzelde. De bestuurder werd niet geraakt.

Uiteindelijk kon de tiener worden ingerekend. Hij werd deze week voorgeleid bij de jeugdrechter, maar zijn straf is nog niet bekend.