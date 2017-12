Niet enkel de grote stedelijke vuurwerkspektakels afgelast: “Steek thuis ook geen vuurwerk af”

Nu in Vlaanderen een strakke, aan de kust zelfs hevige, wind waait, worden alsmaar meer grote stedelijke vuurwerkspektakels afgelast. Vele brandweerzones vragen dan ook om thuis zeker geen vuurwerk af te steken, het is dan wel kleiner dan professioneel vuurwerk, maar daarom niet minder gevaarlijk. “Consumentenvuurwerk heeft niet genoeg stijgkracht om door strakke wind door te kunnen”, vertelt vuurwerkmaker Cliff Hooge van HC Pyrotechnics.

In sommige gemeentes is de tijdelijke toelating voor burgers om vuurwerk af te steken ingetrokken vanwege de strakke wind. Ook voor de grote professionele spektakels ziet het er niet goed uit. In vele kustgemeentes is het al afgeschaft, ook voor Antwerpen, Gent, Brussel en Mechelen ziet het er niet goed uit.

Cliff Hoove van HC Pyrotechnics.

Vele brandweerzones roepen dan ook de burgers op om thuis geen vuurwerk af te steken, in sommige gemeentes is de tijdelijke toelating ingetrokken. “Helemaal terecht”, vindt gerenommeerd vuurwerkmaker Cliff Hoove. “Het hangt natuurlijk van locatie tot locatie af, maar bij strakke wind kunnen gensters van vuurwerk veel verder vliegen, waardoor de veiligheidszone substantieel groter wordt.”

“Bovendien hebben consumenten-pijlen niet genoeg stijgkracht om door die strakke wind heen te gaan, zo kunnen ze naar alle kanten vliegen of niet hoog genoeg raken. Ook vuurwerk op de grond is niet veilig als er veel wind is. Vuurfonteinen en dergelijke kunnen omvallen. Als het al rechtop blijft, vliegen de gensters veel verder”, aldus nog Hoove.

Nog een laatste raad? “Luister naar de brandweer, volg de regels op en gebruik boven alles je gezond verstand.”

VOLLEDIG VERBOD OP VUURWERK IN GLABBEEK DOOR SLECHT WEER



Na overleg met de brandweer vaardigt de burgemeester... https://t.co/Shvg3O3ICJ — Gemeente Glabbeek (@infoGlabbeek) December 31, 2017

De weersverwachtingen voor vanavond zijn een bijkomende reden om te knallen zonder vuurwerk, maar eigenlijk zijn er al redenen genoeg. pic.twitter.com/kKuglK1Vml — Brandweer Zone Rand (@BWZoneRand) December 31, 2017

Het #Kmi voorspelt voor straks stevige rukwinden. Steek daarom zelf géén #vuurwerk af! Over het vuurwerk op @winterlandhass in @stadhasselt wordt om 17u beslist of het zal doorgaan. Volg ons en @PolitieLRH om op de hoogte te blijven. #veiligefeesten #leefbrandveilig — Hulpverleningszone Zuid-West Limburg (@BrandweerZWL) December 31, 2017

In opdracht van de Zonecommandant van onze brandweerzone volgend bericht: de brandweer acht de situatie vuurwerk en rukwinden een gevaarlijke combinatie #zwalm — Gemeente Zwalm (@GemeenteZwalm) December 31, 2017

Er worden vanavond hevige rukwinden voorspeld. Daarom heeft de burgemeester, op advies van de brandweer, om veiligheidsredenen beslist om de algemene toelating om tussen middernacht en 00.30 uur vuurwerk toe te laten in te trekken. Hou het dus veilig en steek geen vuurwerk af! pic.twitter.com/zgFE2NuFBH — Heist-op-den-Berg (@heistodberg) December 31, 2017

Er worden rukwinden van 60 tot 80 km/u voorspeld. Daarom heeft de stad #Tienen in samenspraak met de brandweer om veiligheidsredenen beslist om geen vuurwerk toe te laten in Tienen. Zowel professioneel als niet-professioneel vuurwerk is bij deze windsnelheden niet verantwoord. pic.twitter.com/nn2kL9sUqB — Stad Tienen (@StadTienen) December 31, 2017