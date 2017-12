Uit de hand gelopen grap katapulteert ‘Africa’ van Toto tot hoogste nieuwkomer in ‘De Tijdloze’

Het 35 jaar oude ‘Africa’ van Toto stond nog nooit in ‘De Tijdloze’ van Studio Brussel, en daar heeft een groepje vrienden verandering in gebracht. Nadat ze een oproep lanceerden om het nummer in de lijst te stemmen is het verdict bekend: ‘Africa’ is de hoogste nieuwkomer in de lijst en strandt op 37.

Heel radio-luisterend Vlaanderen heeft zonet uit volle borst kunnen meekwelen: ‘I bless the rains down in Africaaaa’, want het nummer strandde op de 37ste plaats. Een hele prestatie voor een 35 jaar oude song die nog nooit in de lijst gestemd werd.

't is gebeurd. 'Africa' van Toto? staat in #DeTijdloze, en wel op 37: meteen ook de hoogste nieuwe! pic.twitter.com/g4USvubmiN — Studio Brussel (@stubru) December 31, 2017

“Wij zijn op mijn vrijgezellenfeest verliefd geworden op het nummer, en sindsdien willen we dat het erkenning krijgt”, zei initiatiefnemer Lander Merckpoel eerder aan Het Nieuwsblad.

