Man wil gauwdiefstal verhinderen, maar krijgt kapot glas in zijn oog

Leuven - Op de Oude Markt in Leuven is in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaargewond geraakt terwijl hij een gauwdiefstal verhinderde. “De gauwdief sloeg met opzet een glas stuk en sloeg daarmee naar het oog van het onze held”, klinkt het.

Het incident gebeurde rond 0.30 uur in café Revue op de Oude Markt. Het was een drukke avond vol ambiance in het café. De 55-jarige man - die zelf ook regelmatig werkt in de Revue - zat er met een jongedame te babbelen. Naast haar was een barkruk vrij waarop haar handtas lag. Een kruk verder zat een gauwdief. De man was al even aan het loeren naar de handtas, en had er zijn jas ook opgelegd. Toen de vrouw naar het toilet ging, zag hij zijn kans schoon.

“Hij zat al met zijn handen in de handtas”, zegt Jens, die het allemaal zag gebeuren. “Onze held zag dat, en kwam tussenbeide. In alle opschudding nam de gauwdief een glas, brak dat héél bewust stuk en sloeg dan in het gezicht van onze vriend. Recht naar het oog. De wonde was echt serieus, en bloedde hard.”

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij werd zondagmiddag al geopereerd. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de verwondingen zo ernstig zijn dat hij ook een deel van zijn zichtvermogen kwijt is.

Flauwgevallen

De gauwdief verwondde ook zichzelf serieus. “Er was een enorme snee rond zijn duim door de glasscherven. Hij verloor heel veel bloed. Hij liep naar buiten en nam vanalles vast om zich te ondersteunen. We hebben hem naar buiten begeleid, waar hij heel slap werd en we hem op een stoel moesten zetten. Daar had hij even een helder moment, waarop hij wilde weglopen. We konden dat verhinderen. Uiteindelijk is hij flauwgevallen door het vele bloedverlies”, zegt Jens.

De politie kwam massaal ter plaatse. De dader - een Franstalige man die al gekend zou zijn bij de politie - werd gearresteerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam later ook nog de jas van de man ophalen, die vol zat met reeds gestolen spullen.