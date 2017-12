Twintiger steekt broer (24) meerdere keren in de buik na ruzie in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In de Brusselse gemeente Schaarbeek heeft een 20-jarige man zaterdagnamiddag zijn 24-jarige broer doodgestoken. Dat meldt het Brusselse parket. De dader, de 20-jarige Y.B., is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor doodslag. De juiste omstandigheden en het motief voor de feiten zijn nog onduidelijk.

De feiten speelden zich zaterdagnamiddag rond 14.30 uur of in een appartement aan de Georges Rodenbachlaan in Schaarbeek. Beide broers woonden er met hun ouders, maar die waren niet aanwezig op het moment van de feiten. Om een nog onduidelijke reden kregen de twee broers het aan de stok, waarbij de 20-jarige Y.B. zijn 24-jarige broer Y.B. verschillende malen met een mes in de buik stak. Het slachtoffer overleefde die steken niet.

Het Brusselse parket is zaterdagnamiddag ter plaatse gekomen, samen met het labo van de federale politie, een wetsdokter en de onderzoeksrechter. Die laatste heeft zondagvoormiddag de 20-jarige verdachte verhoord. Tijdens dat verhoor legde de man bekentenissen af, waarna hij in verdenking werd gesteld voor doodslag.