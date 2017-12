Man rijdt in op politiecontrole en vlucht: twee agenten gewond en drie wagens kapot

Genk - Twee politie-agenten zijn zaterdagavond gewond geraakt toen een man inreed op een controlepost in het Limburgse Genk en wegvluchtte. De aanrijder kon na een achtervolging ingerekend worden. Ook hij raakte lichtgewond.

De politie van de zone Carma organiseerde zaterdagavond een SLIM-controleactie op verschillende plaatsen in de politiezone. Maar bij een controlepost in de Emiel Vandorenlaan in Genk liep het mis. Rond 22 uur probeerde een bestuurder de controle te ontvluchten, deelt de politie mee in een persmededeling.

De man reed met zijn wagen op de controlepost in. De agenten konden maar nipt wegspringen om zich in veiligheid te brengen. Een van hen raakte gewond. Andere agenten losten enkele schoten op de aanrijder om hem te doen stoppen, maar dat hielp niet. De bestuurder zette zijn vlucht met lekgeschoten banden voort.

De agenten zetten de achtervolging in en enkel kilometer verderop, in de Dijkstraat in Genk, konden ze de wagen al klemrijden. Daarbij raakten drie politiewagens zwaar beschadigd. Nog wou de bestuurder, een 41-jarige man uit Genk, zich niet zomaar gewonnen geven. Hij moest met geweld uit de wagen gehaald worden. Daarbij raakten zowel een inspecteur als de verdachte lichtgewond.

De verdachte werd zondag voor de onderzoeksrechter geleid. Die liet hem aanhouden.