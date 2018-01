Vlaams gezin viert Nieuwjaar hier en ook aan de andere kant van de wereld

Hamme - De gezinsleden van een familie uit Hamme vierden Nieuwjaar zondagavond elk aan een andere kant van de wereld. Begin dit jaar vertrok Erik Kiekens, samen met zijn zoon en zijn zus, met de boot op wereldreis voor drie jaar. Maar door een medisch probleem is de man momenteel even terug in België. Via Skype houden ze intussen wel contact met elkaar.

Erik Kiekens speelde al 30 jaar met het idee een wereldreis te maken. Op 1 april was het, na twee jaar voorbereiding, eindelijk zo ver. Dan vertrok hij, samen met zijn zoon Wouter, in Athene. Het begin van een wereldreis van maar liefst drie jaar.

De man uit Hamme wist ook zijn zus Karina te overtuigen mee te gaan op avontuur. Zij gaf er zelfs haar job voor op én verkocht haar huis. Met dat geld kocht ze een tweede boot. "Wij varen richting vanuit Athene richting Ibiza", verklaarde Erik eerder.

Een lange reis, die hen via de Canarische Eilanden over de Kaapverdische Eilanden en het Panamakanaal richting de Galapagoseilanden brengt. "Ik kocht een tweede boot omdat we onderweg gasten meenemen", aldus Katrina voor vertrek. "Zij betalen voor hun reis met ons, en op die manier hebben we onderweg een bron van inkomsten." Rijk wil de familie niet worden van de zeiltocht, "maar met die inkomsten kunnen we eten kopen en de boot onderhouden".

Vanop de Galapagoseilanden zette de familie koers naar Nieuw-Zeeland, om daarna over de noordkant van Australië richting Indonesië, Thailand en de Malediven te varen. Van daaruit gaat het dan opnieuw richting de Middellandse Zee.

Omwille van gezondheidsredenen moest Erik tijdelijk terugkeren naar België, maar hij onderhoudt nog contact met zijn reisgezellen via Skype.

