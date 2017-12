Schietpartij in Colorado: 5 agenten gewond, 1 agent overleden, schutter “geneutraliseerd”

Bij een schietpartij in Douglas County, in het Amerikaanse Colorado, zijn zes agenten neergeschoten, één van hen is overleden aan zijn verwondingen. De schutter is “geneutraliseerd” en overleden, aldus de lokale politie op Twitter. Overigens raakten nog twee burgers gewond.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

De agenten kregen een oproep voor huiselijk geweld in een appartementsgebouw. “Bij het onderzoek werden schoten afgevoerd en raakten meerdere agenten gewond”, aldus de sheriff van Douglas County.

Speciale eenheden zijn opgeroepen naar de plaats van het incident. Een verdachte zou zich er nog steeds verschanst hebben en omwonenden zijn door de politie gevraagd om weg te blijven uit de omgeving.