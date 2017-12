Ongeval met vuurwerk veroorzaakt gaslek: 45 huizen in Nederlands dorp ontruimd

In het Nederlandse Hoogezand, in Groningen, worden 45 woningen ontruimd door een gaslek, dat is ontstaan nadat vuurwerk op straat in een put werd gegooid.

Het gas stroomt in de woningen naar binnen en daarom worden de bewoners uit voorzorg geëvacueerd, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De bewoners worden nu ergens anders opgevangen. Ze kunnen vermoedelijk wel nog voor het nieuwe jaar ingaat terug naar huis: de Nederlandse gasmaatschappij Enexis is al aanwezig en het lek is vermoedelijk snel gedicht, zegt de woordvoerder. Daarna moeten de woningen nog wel worden gelucht en moeten metingen uitwijzen of de situatie weer veilig is.