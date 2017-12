Vrouw belandt met auto in ijskoud kanaal, maar wordt gered door schipper en fietser

Schoten - De oudejaarsavond was bijna op een drama geëindigd voor een vrouw in Schoten. Ze belandde met haar wagen in het kanaal Dessel-Schoten. Maar dankzij het koelbloedige optreden van een schipper en een voorbijrijdende fietser kon ze gered worden.

Het ongeval gebeurde toen de vrouw met haar wagen de parking van de Carrefour afreed. Om onbekende reden verloor de vrouw de controle over het stuur, en reed ze recht door het kanaal in.

Gelukkig merkte een schipper van een woonboot die in het kanaal Dessel-Schoten lag, wat er gebeurde. Met een touw slaagde hij erin om de zinkende wagen naar kant te trekken, de overkant van het kanaal waar zijn woonboot aangemeerd ligt.

Ondertussen was daar ook een passerende fietser gestopt. Toen die zag wat er gebeurde, schoot de jongeman de vrouw te hulp. Hij sloeg een raampje van de zinkende auto in. Zo vond de vrouw de weg naar de wal: doornat, maar veilig. Ze werd verzorgd in de ziekenwagen, maar heeft op het eerste gezicht geen verwondingen.

De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om bijstand te verlenen bij het bergen van de auto.