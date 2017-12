Zwaarbewapende man opgepakt in hotel in Houston waar groot feest gepland stond

De politie hebben zondag een zwaarbewapende man opgepakt in een hotel in Houston dat een groot evenement had gepland voor oudejaarsavond.

Het is nog niet duidelijk wat de bedoelingen van de man waren. Hij was op het moment van zijn arrestatie te dronken om ondervraagd te kunnen worden, zegt de politie van Houston, in de staat Texas.

Het incident deed zich voor in het Hyatt Regency hotel in het centrum van de stad. De verdacht gedroeg zich agressief en was erg dronken, waarop het personeel de politie belde. Die begeleidde de man naar zijn hotelkamer, waar “verschillende” vuurwapens werden aangetroffen. Volgens lokale media ging het om een semiautomatisch geweer, een pistool en een grote hoeveelheid munitie.

De festiviteiten in het hotel gaan zondagavond wel gewoon door, zegt een medewerker.

Het voorval doet denken aan de schietpartij in Las Vegas eind oktober. Een 64-jarige man opende toen vanuit zijn hotelkamer het vuur op de toeschouwers van een concert. Bijna 60 mensen kwamen toen om het leven.