Brandweer moet uitrukken: verdwaalde vuurpijl veroorzaakt kleine dakbrand in Mechelen

Mechelen - Ondanks de waarschuwingen voor de gevaren ervan, moest de Mechelse brandweerpost zondagavond omstreeks 21u toch uitrukken voor een verdwaalde vuurpijl die in een dakgoot belandde in de Sint-Rumoldusstraat. De gevolgen bleven gelukkig beperkt.

De stad Mechelen besliste zelf om geen nieuwjaarsvuurwerk af te steken wegens te gevaarlijk door de weersomstandigheden. Toch vlogen er hier en daar pijlen in het rond in de binnenstad. In de Sint-Rumoldusstraat ging dat meteen mis. Een pijl belandde in een dakgoot van een woning met een plaatselijk en kort brandje tot gevolg. Er was schade aan de dakgoot.

Iets verderop ging een aantal mensen vrolijk door met vuurpijlen afschieten. De brandweer ging ter plaatse om hen te wijzen op de gevaren. “Preventief, want we willen niet de hele avond blijven rondrijden”, luidt het. Volgens een buurtbewoner is het al de hele dag miserie hier met vuurpijlen en bommetjes in de buurt.