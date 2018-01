Oog in oog met moordenaar van haar broer Robert: “Ik wil hem wel vergeven, maar ik vergeet nooit wat hij heeft gedaan”

Elke maand babbelen ze met elkaar, in een zaaltje in de gevangenis van Beveren. Annemie Van Camp (48) en Ivan Vissers (44), de man die haar broer Robert in 2011 wurgde. Canvas bracht de twee opnieuw bijeen voor een reportage die dinsdag wordt uitgezonden. “Ik ben blij dat de moordenaar van mijn broer contact heeft ­gezocht. Ik zat nog met zoveel vragen.”