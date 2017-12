De brandweer van Antwerpen moest vanavond de deur openbreken van een leegstaand flatgebouw aan de Van Peenestraat op het Kiel. Onbekenden hadden iets brandbaars door de brievenbus gegooid.

Mogelijk ging het om een brandende prop of een vuurpijl. Die deed een stapel reclamedrukwerk, die zich had opgehoopt in de brievenbus, ontbranden. Om erger te voorkomen brak een brandweerploeg de deur open. De hal werd verlucht en de brandweer bleef even ter plaatse om alles te controleren.