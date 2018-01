Eerste Brusselse nieuwjaarsvuurwerk aan Atomium, recordopkomst in Antwerpen

Brussel / Antwerpen - Een recordaantal van 97.000 toeschouwers heeft zondagnacht de barre weersomstandigheden getrotseerd voor het nieuwjaarsvuurwerk in Antwerpen. In Brussel daagden dan weer 45.000 toeschouwers op om het eerste nieuwjaarsvuurwerk aan het Atomium bij te wonen.

Normaal vindt het nieuwjaarsvuurwerk in Brussel plaats in het stadscentrum, maar door de werken aan het De Brouckèreplein moest de stad op zoek naar een nieuwe locatie. Dat werd dus de Heizelvlakte, waar zondagavond volgens de lokale politie Brussel Hoofdstad-Elsene 45.000 toeschouwers samentroepten aan de voet van het Atomium, ondanks het slechte weer.

Er waren strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. Voor zover bekend waren er geen ernstige incidenten.

Recordopkomst in Antwerpen

In Antwerpen lokte het nieuwjaarsvuurwerk dan weer 97.000 toeschouwers naar de Scheldekaaien. Dat is een record, ondanks de slechte weersomstandigheden, tweette de stad.

97 000 mensen zakten ondanks het slechte weer af naar de Scheldekaaien voor het vuurwerk. Een recordopkomst! Iedereen bedankt voor de fijne avond en een fantastisch 2018! ✨ #nieuwjaar — Stad Antwerpen (@Stad_Antwerpen) 31 december 2017

Net als in Brussel dreigde felle wind een domper te worden op de feestvreugde, maar uiteindelijk kon ook in Antwerpen het vuurwerk doorgaan. Er is geen melding van serieuze incidenten bij de feestelijkheden in de Scheldestad.

Ook in andere steden in ons land was er zondagnacht vuurwerk te zien, zoals in Gent, Hasselt en Luik. In onder meer Oostende, Brugge en Mechelen werd het vuurwerk afgelast.