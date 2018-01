Al 240 doden op Thaise wegen tijdens eindejaarsperiode

De eindejaarsperiode heeft al 239 mensenlevens geëist op de Thaise wegen. Dat blijkt uit een voorlopige balans van het bevoegde departement in Thailand.

De balans geldt voor de periode van 28 tot en met 31 december, de eerste vier dagen van de week waarin het aantal verkeersongevallen in het land traditioneel piekt. Op oudejaarsavond alleen kwamen 65 mensen om.

De helft van de ongevallen is het gevolg van dronkenschap achter het stuur en meer dan een kwart heeft te maken met overdreven snelheid. Bij 80 procent zijn motorrijders betrokken.

In dezelfde vier dagen een jaar geleden vielen er 280 doden op de Thaise wegen. Tijdens de hele eindejaarsweek kwamen toen 478 mensen om.

Thailand is een van de landen met de meeste verkeersdoden. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er jaarlijks meer dan 24.000 doden vallen bij ongevallen, of 36,2 per 100.000 inwoners.