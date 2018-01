Vrouwen slachtoffer van seksuele agressie tijdens nieuwjaarsfeest in Berlijn en Keulen

Verschillende vrouwen zijn slachtoffer geworden van seksuele agressie tijdens de nieuwjaarsviering bij de Brandenburgse Poort in Berlijn. De politie heeft enkele verdachten opgepakt. Ook in Hamburg en Keulen werden vrouwen lastiggevallen.

De politie van Berlijn meldt op twitter dat er “geïsoleerde gevallen” zijn van vrouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld tijdens de eindejaarsfeesten in de Duitse hoofdstad. Over hoeveel gevallen het gaat, zegt de politie er niet bij. Maar volgens de Duitse media gaat het om een tiental slachtoffers. Zeven daders zouden zijn opgepakt, schrijven Bild en Die Welt.

Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!

Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 31 december 2017

Ook in andere Duitse steden wordt melding gemaakt van enkele gevallen van seksueel geweld tegen vrouwen. In Hamburg zouden enkele vrouwen lastiggevallen zijn, en ook in Keulen zegt de politie dat er enkele meldingen van seksueel geweld zijn. Die Welt maakt melding van negen aangiften van seksuele agressie. In drie gevallen kon de gealarmeerde politie de dader nog aantreffen en oppakken.

Maar al bij al, zegt de politie van Keulen, was oudejaarsavond vergelijkbaar met een gewone weekendavond in de stad. Waarbij agenten vooral moesten uitrukken voor vechtpartijtjes.

In Berlijn werd voor het eerst een “veiligheidszone” voor vrouwen ingericht. In de zone, beheerd door vrijwilligers van het Rode Kruis, konden vrouwen terecht die mogelijk slachtoffer werden van seksueel geweld of zich onveilig voelden. Mannen waren er niet welkom.

Twee jaar geleden werden tijdens nieuwjaarsvieringen in Keulen tientallen vrouwen het slachtoffer van seksuele agressie. Er werd toen met een beschuldigende vinger gewezen naar groepen migranten.